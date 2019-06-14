بيتزا مجانية لمن يتخلى عن هاتفه النقال أثناء تناول الطعام

المصدر: ترجمة: م.م عن «أوديتي سنترال»

يتفاقم إدمان الهواتف الذكية لدرجة أن بعض المطاعم أصبحت تقدم للعملاء وجبات مجانية إذا وافقوا على التخلي عن أجهزتهم المحمولة طوال فترة تناول الطعام. وتتيح محال «كاري بيتزا»، في مدينة فريسنو بولاية كاليفورنيا، لزبائنها فرصة «التحدث مع بعضهم بعضاً» مقابل خصومات، شريطة موافقتهم على إغلاق هواتفهم الذكية أثناء وجودهم في المطعم، والتحدث مع بعضهم بعضاً أثناء تناول وجباتهم.

يُطبق الخصم فقط على مجموعات من أربعة أشخاص أو أكثر، ويجب أن يكون جميعهم يحملون هاتفاً ذكياً. إذا كانوا مؤهلين للعرض، فسيحصلون على بيتزا كبيرة مجانية، يمكنهم الاستمتاع بها في زيارتهم المقبلة، أو إذا كانوا في حالة مزاجية جيدة، فيمكنهم التبرع بها للمشردين في وسط مدينة فريسنو.

ويقول إعلان للمحال على «فيس بوك»: «هدفنا هو جعل العائلات والأصدقاء يتوقفون عن استخدام هواتفهم أثناء تناول الطعام والتحدث مع بعضهم بعضاً والتواصل أكثر»، مضيفاً «إذا كنتم ترغبون في ذلك، فقد تحصلون على بيتزا كبيرة مجانية (لكل مجموعة) في زيارتكم المقبلة (بعد 24 ساعة على الأقل)؛ أو يمكنكم التبرع بالبيتزا الكبيرة المجانية للمحتاجين».

ويقول صاحب المحال، فاريندر مالهي، إنه يرغب في تقديم مثال جيد لأطفاله، إذ قرر استخدام هاتفه في المنزل فقط في حالات الطوارئ، وبعد تجربة فوائد استراحة الهاتف الذكي، أراد تحفيز الآخرين لتجربتها أيضاً.

وأضاف مالهي أنه من أجل أن تكون مؤهلاً للحصول على «الخصم مع أحبائك»، يجب أن تضم المجموعات أربعة أشخاص على الأقل، لأنه عندما يكون الأشخاص أقل من ذلك عادةً ما يتحدثون مع بعضهم بعضاً بشكل طبيعي. يجب على جميع أعضاء المجموعة أن يوافقوا على إقفال الهواتف طوال مدة الوجبة. ولمنع الاحتيال سيقوم أمين الصندوق بفحص جميع الأجهزة المحمولة للتأكد من أنها ذكية، وليست من الطراز القديم.