إجلاء 300 ألف شخص من غرب الهند تحسّباً للإعصار «فايو»

المصدر: أحمد آباد (الهند) - أ.ف.ب

أعلنت السلطات الهندية، أول من أمس، بدء إجلاء قرابة 300 ألف شخص في ولاية غوجارات غرب الهند، قبل وصول الإعصار «فايو» المتوقع في غضون يومين.

وقال مسؤول كبير في الولاية، جيه إن سينغ، للصحافيين: «توقعت الأرصاد أن يصل الإعصار فايو في وقت مبكر صباح 13 يونيو (اليوم)»، موضحاً أنه تقرر إجلاء 291 ألف شخص يعيشون في المناطق المنخفضة في 10 مناطق ساحلية.

وأضاف «جميع المدارس والكليات في المناطق الساحلية في سوراشترا وكوتش ستبقى مغلقة يومي 12 و13 يونيو كتدبير وقائي»، ولفت الى أنه تم إنشاء 67 مركزاً لإيواء النازحين.

وتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يتكثف «فايو»، الذي يتشكل فوق بحر العرب، ويضرب غوجارات اليوم، مصحوباً برياح تصل سرعتها إلى 135 كيلومتراً في الساعة وأمطار غزيرة.

وخشيت إدارة الأرصاد الجوية الهندية أن يتسبب ذلك في إلحاق أضرار بالمنازل المغطاة بالقش، ويقتلع الأسطح والألواح المعدنية، ويعطل خطوط الكهرباء والاتصالات، ويلحق أضراراً جسيمة بالطرق والمحاصيل.

ومن المتوقع أيضاً أن يسحب نظام الطقس المتجه إلى الشمال الغربي بموازاة الساحل الهندي، الرطوبة من الأمطار الموسمية السنوية، في حين تشتد الحاجة إليها في الهند.

وهطلت الأمطار الموسمية على ولاية كيرالا الجنوبية الغربية الأسبوع الماضي، لكنها تأخرت لأيام عدة.

ويعاني ما يقرب من نصف سكان الهند، أي أكثر من 500 مليون شخص، ظروفاً أشبه بالجفاف بسبب قلة المطر.

وكان الصيف قاسياً، بشكل خاص هذه السنة، في الهند، حيث تجاوزت درجات الحرارة 50 درجة مئوية في ولاية راجستان الشمالية.

- توقّع خبراء الأرصاد الجوية أن يتكثف «فايو»،

الذي يتشكل فوق بحر العرب، ويضرب غوجرات

اليوم، مصحوباً برياح تصل سرعتها إلى 135

كيلومتراً في الساعة وأمطار غزيرة.