صقر غباش يبحث مع رئيس مجلس الشعب الهندي التعاون البرلماني بين البلدين

بحث رئيس المجلس الوطني الاتحادي صقر غباش، مع رئيس مجلس الشعب بجمهورية الهند أوم بيرلا، سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي والبرلماني بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الهند، وتطوير آليات التنسيق والتشاور بين المجلسين في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.

جاء ذلك خلال لقاء عقد في مقر مجلس الشعب الهندي بالعاصمة نيودلهي، على هامش أعمال المنتدى البرلماني الثاني عشر لمجموعة بريكس، الذي تستضيفه جمهورية الهند يومي 26 و27 أكتوبر الجاري .

وتناول اللقاء تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، والتأكيد على أهمية تعزيز الحوار البرلماني وتكثيف التنسيق بين الجانبين إزاء مختلف القضايا المطروحة على أجندة المحافل البرلمانية الدولية.

وأكد غباش عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الهند، وما تشهده من تطور مستمر في مختلف المجالات، بفضل دعم ورعاية قيادتي البلدين، مشيراً إلى أن الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين تجسد متانة الروابط التاريخية والمصالح المشتركة، والحرص المتبادل على توسيع آفاق التعاون بما يحقق تطلعات البلدين وشعبيهما الصديقين.

كما تناول اللقاء مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، ولا سيما التطورات في منطقة الشرق الأوسط، حيث أكد الجانبان أهمية دعم الجهود الدولية الرامية إلى خفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار، وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية، واحترام سيادة الدول ومبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، إلى جانب الحفاظ على أمن الممرات البحرية وسلامة الملاحة الدولية، وضمان استقرار سلاسل إمدادات الطاقة والغذاء والتجارة العالمية.

من جانبه، أشاد أوم بيرلا بعمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تجمع جمهورية الهند ودولة الإمارات العربية المتحدة، وما تشهده من تطور متواصل في مختلف المجالات، مؤكداً أهمية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين ودورها في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، وتحقيق المصالح المشتركة للشعبين الصديقين.

وحضر اللقاء، رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية الدكتور علي راشد النعيمي، وكل من سالم راشد المفتول، وسارة محمد فلكناز، عضوي المجلس الوطني الاتحادي، والأمين العام للمجلس الدكتور عمر عبدالرحمن النعيمي، والأمين العام المساعد للاتصال البرلماني عفراء راشد البسطي، والأمين العام المساعد لشؤون رئاسة المجلس طارق أحمد المرزوقي، وبحضور سفير الدولة لدى جمهورية الهند عبدالله النعيمي.