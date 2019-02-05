«الضحك المهدئ»... طريقة جديدة لجراحات المخ في حالة اليقظة

المصدر: المصدر: واشنطن - د ب أ

قال باحثون من الولايات المتحدة إن تحفيز المخ لجعل صاحبه يشعر بحالة مزاجية طيبة يمكن أن يساعد المرضى أثناء خضوعهم لجراحة مخ مفتوح.

وقال باحثون من جامعة ايموري في مدينة أتلانتا بولاية جيورجيا الأميركية، في دراستهم التي نشرتها اليوم مجلة «جورنال أوف كلينيكال اِنفستيغيشن»، إن تحفيز منطقة ما في المخ لدى المريض يجعله يضحك فورا، ويلي هذا الضحك شعور بالراحة والسعادة.

ويأمل الباحثون في الاعتماد على هذه الطريقة مستقبلا لتهدئة المرضى الذين يضطرون للبقاء في حالة اليقظة أثناء خضوعهم لجراحة مخ مفتوح.

غير أن خبيرا ألمانيا متخصصا شكك في إمكانية نجاح هذه الفكرة.