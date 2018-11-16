مضيفة طيران ترضي مسافراً بفكرة «مذهلة»

المصدر: ترجمة: م.م. عن «ديلي ميرور»

يتعين على مضيفات الطيران التعامل مع الكثير من المواقف غير العادية والمربكة أحياناً في عملهن، البقاء في مكان ضيق مع مجموعة من الغرباء، على علو أميال في السماء، ليس بالأمر السهل، ودعونا لا ننسى أن عليهن توزيع الابتسامات، وأن يكن لطيفات مع كل شخص أثناء خدمته. لكن في بعض الأحيان يكون الأمر مبالغاً فيه، خصوصاً إذا كان أحد الركاب يأتي على آخر ما بقي لديهن من صبر، كانت هذه هي الحال مع مضيفة جوية، في الآونة الأخيرة، بعد أن اشتكى مسافر من مقعد الطائرة.

انتشرت صورة رحلة جوية إلى اليابان على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد أن أثار رجل ضجة بسبب «مقعد النافذة» الذي لم يتضمن نافذة. ووفقاً لما جاء في الخبر لم يكن المقعد بمحاذاة نافذة، على الرغم من أن الراكب دفع مبلغاً إضافياً أكبر من أجل النافذة. ويقال إن الرجل، الذي لم يُكشف عن اسمه، طالب بالانتقال إلى مكان آخر، ولكن اتضح أنه لا يوجد مكان يمكن لمضيفة الرحلة أن توفره له. وبعد الاستماع إلى العميل وهو يشتكي لبعض الوقت، أتت المضيفة بحل غريب.

وفقاً لمستخدم ياباني على «تويتر»، شارك تفاصيل القصة على الإنترنت، فقد ذهبت مضيفة الرحلة وعادت مع قطعة من الورق وألصقتها إلى جانب المسافر. وعلى الورقة رسمت نافذة تظهر بعض الغيوم والبحر. وتمت مشاركة صورة على الإنترنت وحصلت على أكثر من 7800 مشاركة وأكثر من 15 ألف إعجاب.