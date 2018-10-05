شاب فرنسي يحول مقطورة المترو إلى غرفة جلوس

المصدر: ترجمة: م. م. عن «نيوز بيز»

تختلف عادات الناس الذين يرتادون المترو بشكل يومي. ففي حين بات الكثير منا يفضل استخدام هاتفه النقال، وجد آخرون طرقاً مختلفة، وأحياناً غريبة، للتغلب على الملل أثناء التنقل إلى العمل أو المنزل. وقرر شاب أن يحول رحلته اليومية في مترو الأنفاق بمدينة «رين» الفرنسية إلى مشهد غير مألوف، إذ جلب معه بطانية ووسادة ليحجز مقاعد عدة ويحولها إلى أريكة، ووضع جهاز كمبيوتر محمولاً أمامه لمشاهدة الأفلام. لقد لقي المشهد، الذي التقطه أحد الركاب، إعجاب ودهشة الكثيرين على مواقع التواصل الاجتماعي. وجاء ذلك بعد أن تم تزويد مترو المدينة بخدمة الإنترنت السريعة. ولم يستغرق الأمر وقتاً طويلاً قبل أن ينتهز بعض الأشخاص الفرصة بطريقة غريبة.

شوهد الشاب وهو يتخذ من المقطورة قاعة جلوس خاصة به، الأسبوع الماضي. ولم يكن الشاب راضياً عن الراحة لوحدها، إذ قام بتركيب جهاز الكمبيوتر المحمول أمامه، مشغلاً فيلماً يستمع إليه من خلال سماعات. ولم ينته الأمر إلى هذا الحد، فقد جلب معه مقبلات وكعكاً، كما لو كان في منزله. من الواضح أن المشهد كان مسلياً للركاب الآخرين، وتمكن أحدهم من التقاط صورة للشاب قبل نشرها على «تويتر». وسرعان ما تلاحقت التعليقات محدثة ضجة على الموقع؛ لكن يبقى أن نعرف ما إذا كان الأمر حقيقة أو كاميرا خفية.

شُوهد الشاب وهو يتخذ من المقطورة قاعة جلوس خاصة به.