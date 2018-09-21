طرد رجل من مطعم سوشي بسبب شهيته غير العادية

المصدر: ترجمة: مكي معمري عن «أوديتي سنترال»

مُنع ياروسلاف بوبروفسكي، وهو شاب رياضي من ألمانيا، من الأكل في مطعم سوشي لأنه تناول نحو 100 طبق من الطعام، وهو ما اعتبره مالك المطعم أمراً «غير عادي» ويؤثر سلبا في أرباح المحل. ويعمل بوبروفسكي، البالغ من العمر 30 عاماً، مهندس برمجيات، لكنه يتدرب، أيضاً، على سباق الماراثون، ولذلك يتبع نظاماً غذائياً خاصاً، إذ لا يأكل أي شيء لمدة 20 ساعة في اليوم، ثم يتناول الطعام حتى يمتلئ.

وفي نهاية الأسبوع الماضي، توقف هو وصديقه في مطعم سوشي في «لاندشوت» بولاية بافاريا الألمانية، حيث دفع سعراً ثابتاً قدره 15.90 يورو مقابل الأكل حتى الإشباع، وقضى نحو ساعة ونصف في حشو نفسه بعشرات الأطباق من السوشي. وفي مرحلة ما توقف النادل عن إزالة الأطباق الفارغة من على طاولته، وعندما انتهى أُخبر الشاب الرياضي بأنه لم يعد مرحباً به.

وكان بوبروفسكي قد ارتاد المطعم بشكل منتظم، وكان موظفو المطعم والمالك على حد سواء على علم بشهيته غير العادية، ولكن خلال زيارته الأخيرة، كان أكثر نهماً، وقرروا أنهم لا يريدونه زبوناً. على ما يبدو فإن الشخص العادي يأكل ما بين 20 و25 طبقاً من السوشي حداً أقصى، لذا فإن تناول 100 طبق في المرة الواحدة أمر سيئ لميزانية المطعم.

وقال أحد موظفي المطعم: «جاء الرجل إلى هنا مرات عدة، ولاحظنا أنه يأكل ما يصل إلى 100 طبق من السوشي، وهو أمر غير طبيعي»، متابعاً «لا نريد منع الزبائن، ولكن في هذه الحالة كان علينا أن نفعل، لأنه في بعض الأحيان لن يكون هناك ما يكفي من الطعام للزبائن الآخرين.. نحن آسفون!»، وفوجئ الرجل بقرار المطعم بمنعه، وعبّر عن استيائه على الإنترنت، علماً بأن المطعم يحظى بالكثير من الاهتمام، الأمر الذي دفع المالك إلى تقديم تفسير، قائلاً «عزيزي ياروسلاف، نأسف لأننا اضطررنا إلى منعك من تناول الطعام، ولكنك تأكل دائماً طعاما يكفي لأربعة أو خمسة أشخاص».

يتدرب ياروسلاف على سباق الماراثون، ويتبع نظاماً غذائياً خاصاً، إذ لا يأكل أي شيء لمدة 20 ساعة في اليوم، ثم يتناول الطعام حتى يمتلئ.