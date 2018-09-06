الإعصار «جيبي» يخلّف 11 قتيلاً في اليابان

المصدر: طوكيو - د.ب.أ

ذكرت وسائل إعلام يابانية، أول من أمس، أن 11 شخصاً لقوا حتفهم، وأصيب 600 آخرون، جراء الإعصار جيبي، الذي وصفته السلطات بأنه أعتى عاصفة تضرب اليابان في 25 عاماً.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أنه من بين الـ11 حالة وفاة، ثمانية أشخاص لقوا حتفهم في مقاطعة أوساكا بغرب البلاد، بينهم أربعة رجال سقطوا من أسقف منازلهم التي ضربتها رياح قوية، كما لقي ثلاثة آخرون حتفهم بسبب تطاير الأغراض.

وقالت الهيئة إن نحو 3000 شخص قضوا الليل في مطار كانساي الدولي، بعد أن اصطدمت ناقلة بجسر يربط المطار بمدينة إيزوميسانو.

600

شخص أصيبوا جراء الإعصار جيبي.