بومبيو يشبه قادة إيران بـ«المافيا»

المصدر: واشنطن - رويترز

قال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو ، إن “إيران تدار من شيء يشبه المافيا وليس حكومة”، مشيرا إلى ما وصفه بأنه ثراء فاحش وفساد بين زعماء إيران.

وأضاف بومبيو، الذي كان يتحدث أمس لجمهور في ولاية كاليفورنيا مؤلف معظمه من أميركيين من أصول إيرانية، أن الأمر يرجع للإيرانيين لتحديد مسار البلاد، وأن واشنطن “ستدعم صوت الشعب الإيراني، الذي تم تجاهله لفترة طويلة”.

وأشار إلى أن الحكومة الأميركية ستطلق قناة تليفزيونية وإذاعة ناطقة باللغة الفارسية على مدار الأربع والعشرين ساعة علاوة على أدوات رقمية ووسائل التواصل الاجتماعي للوصول إلى الإيرانيين في إيران وفي أنحاء العالم.