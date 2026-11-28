برازيليا - أ.ف.ب

استبعدت البرازيل الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي من قائمة المدعوين إلى مراسم تنصيب الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا في الخامس من يناير المقبل، وفق ما أفاد مصدر في الحكومة البرازيلية، وسط توتر دبلوماسي بين البلدين.

وفاز الرئيس اليساري لولا دا سيلفا بولاية رئاسية رابعة في الانتخابات التي جرت في أكتوبر الماضي، بعد تغلبه على المرشح اليميني فلافيو بولسونارو، الحليف المقرب من ميلي. وتصاعد التوتر بين برازيليا وبوينس آيرس بعدما شارك ميلي خلال يوليو الماضي في فعالية لإطلاق ترشيح بولسونارو للرئاسة، موجهاً خلالها إهانات إلى لولا. وإثر ذلك استدعت البرازيل سفيرها من الأرجنتين وخفضت مستوى علاقاتها الدبلوماسية مع بوينس آيرس.

وأكد مصدر في الحكومة البرازيلية تحدث إلى عدد من الصحافيين، شرط عدم ذكر هويته، أن سفير البرازيل لدى بوينس آيرس خوليو بيتيلّي لن يعود إلى ممارسة مهامه في الأرجنتين.

من جهته، صرح وزير الخارجية الأرجنتيني، بابلو كيرنو، لقناة «تي ان» الإخبارية بأنه ليس لديهم «تأكيد رسمي» بشأن هذا القرار.

وقال: «إذا قرروا عدم دعوتنا فسيكون ذلك قراراً أحادياً آخر من جانب البرازيل، وهم يملكون كامل الحق في اتخاذه»، مضيفاً: «لكننا لا نعتقد أن هذا يساعد في تحسين العلاقات».