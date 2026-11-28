حسن عبده حسن

سجل صافي الهجرة إلى المملكة المتحدة تراجعاً ملحوظاً ليصل إلى أدنى مستوى له منذ نحو 30 عاماً، وتحديداً منذ 1997، باستثناء السنوات التي شهدت تداعيات جائحة «كورونا»، في تطور يعكس التحولات الكبيرة التي طرأت على سياسات الهجرة البريطانية خلال الفترة الأخيرة، وتشديد الإجراءات المتعلقة بتأشيرات دخول العمال والطلاب وأفراد أسرهم إلى البلاد.

وأظهرت البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الوطني البريطاني، ووزارة الداخلية، أن الفارق بين أعداد الأشخاص الوافدين إلى المملكة المتحدة والمغادرين منها (صافي الهجرة)، بلغ نحو 77 ألف شخص خلال العام المنتهي في يونيو 2026، ما يمثل انخفاضاً كبيراً مقارنة بالسنوات السابقة.

ووفقاً لأحدث الأرقام الصادرة عن مكتب الإحصاء الوطني، فقد تراجع صافي الهجرة إلى 171 ألف شخص في عام 2025، فيما كان قد سجل ذروته عند 944 ألف شخص خلال عام 2023. وللمقارنة كان صافي الهجرة السنوي إلى المملكة المتحدة بلغ 48 ألفاً في عام 1997.

ويكتسب هذا التراجع أهمية خاصة، باعتباره المرة الأولى التي ينخفض فيها صافي الهجرة إلى ما دون مستوى «عشرات الآلاف»، وهو المستوى الذي سبق أن تعهدت حكومة ديفيد كاميرون بالوصول إليه عام 2010، لكنها أخفقت في تحقيقه خلال فترة توليها السلطة.

الوافدون

وبحسب البيانات المنشورة حديثاً، يقدر عدد الأشخاص الذين هاجروا إلى المملكة المتحدة بنحو 738 ألف شخص خلال العام المنتهي في يونيو 2026، في حين بلغ عدد الذين غادروها خلال الفترة نفسها نحو 661 ألف شخص، ليصل صافي الهجرة إلى 77 ألفاً فقط.

ويعكس هذا الرقم انخفاضاً بنسبة 62% خلال 12 شهراً، مقارنة بصافي هجرة بلغ 204 آلاف شخص في العام المنتهي في يونيو 2025، كما تراجع صافي الهجرة بأكثر من 90% مقارنة بمستواه القياسي المسجل في العام المنتهي في مارس 2023، عندما بلغ نحو 944 ألف شخص.

ويعزى هذا الانخفاض بصورة رئيسة إلى تراجع أعداد المهاجرين الوافدين إلى المملكة المتحدة، حيث انخفضت الهجرة الوافدة بنسبة 17% خلال العام المنتهي في يونيو 2026.

ويأتي ذلك نتيجة انخفاض أعداد مواطني الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الذين حصلوا على تأشيرات وتصاريح تسمح لهم بالقدوم إلى المملكة المتحدة لأغراض العمل أو الدراسة أو لم شمل أسرهم، فضلاً عن تراجع أعداد المتقدمين بطلبات اللجوء.

وأسهمت السياسات التي انتهجتها حكومة رئيس الوزراء السابق، كير ستارمر، خلال العام الماضي، في الحد من تدفقات الهجرة من خلال استبعاد العاملين في قطاع الرعاية وبعض المهن ذات المهارات المتوسطة من إمكانية الحصول على تأشيرات العمل، إلى جانب تعليق إجراءات لم شمل عائلات اللاجئين، وفرض قيود أكثر تشدداً على الجامعات والمؤسسات التعليمية التي تستقدم الطلاب الدوليين وترعى طلباتهم للحصول على التأشيرات.

مغادرة

وعلى الجانب الآخر، ظلت معدلات الهجرة المغادرة، التي تشير إلى أعداد الأشخاص الذين يغادرون المملكة المتحدة للاستقرار في بلدان أخرى، مرتفعة نسبياً، رغم تسجيلها انخفاضاً بنسبة 4%، بما يعادل نحو 28 ألف شخص، مقارنة بالعام المنتهي في يونيو 2025.

وتشير البيانات إلى أن النسبة الأكبر من المغادرين كانت من بين غير المواطنين البريطانيين الذين سبق لهم الانتقال إلى المملكة المتحدة لأغراض العمل أو الدراسة، ومن بينهم أشخاص قدموا إلى البلاد ضمن موجة الهجرة التي عرفت إعلامياً باسم «موجة بوريس»، والتي بدأت عام 2021، وشهدت خلالها المملكة المتحدة ارتفاعاً استثنائياً في أعداد المهاجرين الوافدين إليها.

سياسات «العمال»

وفي تعليقها على هذه النتائج، عزت وزيرة الداخلية البريطانية، شبانة محمود، الفضل في تحقيق هذا الانخفاض إلى السياسات التي انتهجها حزب العمال، معتبرة أن الإجراءات الحكومية المتعلقة بتشديد ضوابط الهجرة، بدأت تؤتي ثمارها وتنعكس بصورة واضحة على الأرقام الرسمية.

ومن المتوقع أن يشكل هذا التطور دفعة سياسية مهمة لخطط رئيس الحكومة البريطانية آندي بيرنهام، الرامية إلى تعزيز موقف حزب العمال، والحفاظ على مقاعد ما يعرف بـ«الجدار الأحمر»، وهي المناطق التي تمثل تقليدياً معاقل انتخابية للحزب، وذلك في إطار الاستعداد لأي انتخابات عامة مقبلة.

وكشفت بيانات التأشيرات الصادرة عن وزارة الداخلية البريطانية، والتي تغطي الفترة الممتدة من يناير إلى يونيو 2026، عن تراجع ملحوظ في أعداد التأشيرات الممنوحة للطلاب الدوليين والعمال المهرة.

فقد انخفض عدد التأشيرات الممنوحة للطلاب الدوليين بنسبة 38%، بما يعادل نحو 39 ألفاً و200 تأشيرة، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025. كما سجلت التأشيرات الممنوحة للعمال المهرة، بمن فيهم العاملون في قطاعي الصحة والرعاية وأفراد أسرهم، انخفاضاً مماثلاً بلغت نسبته 38%، أي ما يعادل نحو 26 ألفاً و300 تأشيرة.

وكان لإلغاء مسار تأشيرات العاملين في قطاع الرعاية الاجتماعية تأثير واضح على هذه الأرقام، حيث أدى القرار إلى تراجع أعداد التأشيرات الممنوحة ضمن هذا القطاع من مستوى قياسي بلغ نحو 108 آلاف تأشيرة إلى 1400 تأشيرة فقط خلال العام الماضي، في مؤشر على حجم التغيير الذي أحدثته القيود الجديدة في سياسات استقدام العمالة الأجنبية.

أبرز الملفات

وعلى الرغم من هذا التراجع الكبير، لاتزال قضية الهجرة تحتل موقعاً محورياً في المشهد السياسي البريطاني، وتعد من أبرز الملفات المطروحة على أجندة الأحزاب السياسية.

وكان حزب العمال قد تعهد، ضمن برنامجه الانتخابي لعام 2024، بالعمل على خفض صافي الهجرة، إلى جانب تكثيف الجهود الرامية إلى تفكيك شبكات تهريب المهاجرين التي تنظم عمليات نقل طالبي اللجوء بصورة غير نظامية عبر القناة الإنجليزية، المعروفة باسم «بحر المانش»، باستخدام قوارب صغيرة.

ومثّل وصول بيرنهام إلى رئاسة الوزراء تحولاً في نظرة الحكومة للهجرة القانونية، حيث يشير بعض المطلعين داخل حزب العمال إلى أن السياسة الحالية باتت تتم صياغتها بناء على المتطلبات الاقتصادية لتعزيز موقع الحزب السياسي، بدلاً من الخوف من صعود حزب «إصلاح المملكة المتحدة» بقيادة نايجل فاراج، الذي شهد تراجعاً في استطلاعات الرأي.

من جهته، ادعى حزب المحافظين أن سياساته، التي تم تطبيقها في عهد حكومة ريشي سوناك، هي السبب وراء هذا الانخفاض، بما في ذلك القيود المفروضة على استقدام أفراد أسر العاملين في قطاع الرعاية، والتغييرات التي منعت مرافقة أفراد الأسرة للطلاب الدوليين عند قدومهم إلى المملكة المتحدة. عن «الغارديان»

• حزب المحافظين يدعي أن تطبيق سياساته خلال فترة حكومة ريشي سوناك هو السبب وراء تراجع الهجرة.