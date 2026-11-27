ترجمة موقع الإمارات اليوم

تعهّد الملياردير إيلون ماسك، يوم الأربعاء، بمنح سهمين من أسهم شركة ”سبيس إكس“ لكل طفل في أميركا، مضاعفاً بذلك عرضاً كان قد أطلقه قبل شهر واحد فقط، وفقاً لما أورده موقع ”أكسيوس“ الأميركي.

وكتب ماسك في منشور على منصة ”إكس“: ”سيحصل كل طفل في أميركا على سهمين من سبيس إكس، أحدهما من الشركة والآخر مني شخصياً“.

وكان ماسك قد وعد في 19 أكتوبر الماضي بأن يحصل كل طفل على سهم واحد خلال العام المقبل، مشيراً إلى أنه سيكون ”الأول من بين أسهم كثيرة“.

وبحسب ”أكسيوس“، تتجاوز قيمة هذه الهبة 18 مليار دولار، أي ما يعادل نحو ثلاثة أضعاف تبرّع مؤسس شركة ”ديل“ مايكل ديل لصالح ”حسابات ترامب“، الذي كان يُعدّ رقماً قياسياً في حينه.

واستناداً إلى تقديرات مكتب الإحصاء الأميركي، التي تشير إلى وجود نحو 72 مليون قاصر في الولايات المتحدة، وإلى سعر إغلاق سهم ”سبيس إكس“ يوم الأربعاء، تُقدَّر قيمة الهبة بنحو 18.35 مليار دولار.

ويرى الموقع أن الهبة لن يكون لها على الأرجح أثر كبير على ماسك أو على المستثمرين، نظراً لامتلاكه مليارات الأسهم في الشركة، التي يبلغ عدد أسهمها المتداولة بدوره عدة مليارات.

في المقابل، تراجع سهم ”سبيس إكس“ بنحو 13% منذ إعلان ماسك وعده الأول، وسط موجة بيع أوسع طالت أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

ولا يُعدّ تعهّد ماسك الأول من نوعه داخل الشركة، إذ أعلنت الرئيسة التنفيذية للعمليات في ”سبيس إكس“، غوين شوتويل، في يوليو الماضي، أنها ستمنح سهماً واحداً لكل حساب من مليونَي حساب من ”حسابات ترامب“.

وعن موعد التنفيذ، أوضح ماسك عبر ”إكس“ أن الأسهم المقدّمة من الشركة ستُحوَّل إلى الحسابات في ديسمبر المقبل، على أن تُحوَّل هبته الشخصية في يونيو من العام المقبل.