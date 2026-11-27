دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الترحيل الفوري لأبناء الجالية الصومالية الذين يتلقّون مساعدات حكومية وهم عاطلون عن العمل، وذلك في رسالة بمناسبة عيد الشكر نشرها على منصة ”تروث سوشيال“.

وأشاد ترامب بـ”2%“ من الصوماليين قال إنهم يعملون دون مساعدات، معتبراً أنه ينبغي السماح لهم بالبقاء، وأن طرد الآخرين سينقذ ولاية مينيسوتا.

وفي المقابل، اتّهم رئيس اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي كين مارتن ترامب بـ”بثّ الكراهية”، ووصف الأميركيين الصوماليين بأنهم ”جزء من نسيج“ الولاية، بحسب ما أوردته شبكة ”فوكس نيوز“.