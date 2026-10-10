الضباب الدخاني يتسبب بإغلاق مدارس في ماليزيا

أغلقت المدارس في عدد من الولايات والمناطق الماليزية أبوابها أمس، إثر ارتفاع تلوث الهواء إلى مستويات غير صحية بسبب الضباب الدخاني الناجم عن حرائق الغابات في إندونيسيا المجاورة. وقالت وزيرة التعليم الماليزية، فضلينا صديق، إن الإغلاق شمل ولايات جوهور وملقة ونيجيري سمبيلان وسيلانجور، إلى جانب العاصمة كوالالمبور وبوتراجايا ومنطقة رومبين في ولاية باهانج.

وأضافت أن 37 منطقة سجلت صباح أمس مستويات غير صحية لتلوث الهواء، مؤكدة توجيه إدارات التعليم لمواصلة مراقبة الوضع واتخاذ التدابير اللازمة. وتكافح إندونيسيا لاحتواء حرائق الغابات والأراضي في أقاليم عدة، ما أسفر عن امتداد الضباب الدخاني إلى دول مجاورة، بينها ماليزيا وسنغافورة.