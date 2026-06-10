دي فانس: التوصل لاتفاق نووي مع إيران "مؤكد" قبل انتخابات نوفمبر المقبل

أعلن نائب الرئيس الأميركي، جي دي فانس، أن الولايات المتحدة باتت في موقع قوة يتيح لها التوصل إلى "اتفاق جيد" مع طهران بشأن برنامجها النووي، مرجحاً إبرام الصفقة في المدى القريب.

وأوضح دي فانس في تصريحات له، أن الجدول الزمني لإتمام الاتفاق لا يزال مفتوحاً؛ حيث قد يتم التوصل إليه "خلال أسبوع أو ربما خلال أشهر"، مشدداً في الوقت ذاته على أن الاتفاق مع إيران سيُبرم بالتأكيد قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس المقررة في نوفمبر المقبل.