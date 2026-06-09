"نيويورك تايمز": ترامب مستاء من تعذر التواصل المباشر مع مجتبى خامنئي

كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" عن كواليس معقدة تحيط بالمفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران، مشيرة إلى وجود رغبة عارمة لدى ضفتي الحوار لإنجاز اتفاق، يقابلها خطر داهم يهدد بانهيار العملية برمتها جراء عامل الوقت.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة أن كلاً من واشنطن وطهران ترغبان بشدة في التوصل إلى صفقة سياسية، بشرط أن تضمن صياغتها إظهار كل طرف أمام رأيه العام وتاريخه على أنه "الطرف المنتصر" في هذه المواجهة الدبلوماسية.

ومع ذلك، حذرت "نيويورك تايمز" من مغبة البطء في إحراز تقدم؛ مؤكدة أنه كلما طال أمد التفاوض بين الجانبين، كلما تضاعفت فرص انهيار عملية السلام الهشة وتبددت آمال التسوية.

وفي سياق متصل، سلطت الصحيفة الضوء على الجانب الشخصي لإدارة الأزمة من قبل البيت الأبيض، لافتة إلى أن الرئيس دونالد ترامب يعبر عن استياء عارم وإحباط شديد بسبب عدم قدرته على فتح خط اتصال ومحادثات مباشرة مع مجتبى خامنئي، نجل المرشد الأعلى الإيراني والشخصية النافذة في صنع القرار بطهران.