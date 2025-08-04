بريطانيا: 5 سنوات سجناً لمروجي تهريب البشر

قالت الحكومة البريطانية إن مهربي البشر الذين يستخدمون منصات التواصل الاجتماعي للترويج لنشاطهم، لدى المهاجرين الذين يسعون إلى دخول بريطانيا بطرق غير قانونية، ربما يواجهون عقوبة تصل إلى السجن خمس سنوات، وتتعرض حكومة حزب العمال لضغوط كبيرة لخفض عدد المهاجرين الذين يصلون بطرق غير قانونية في قوارب صغيرة من فرنسا، وعبر القنال الإنجليزي، حيث جاوز العدد أكثر من 25 ألف شخص منذ بداية العام الجاري.

وأظهر تحليل لوزارة الداخلية أن نحو 80% من المهاجرين الذين وصلوا على متن قوارب صغيرة، استخدموا منصات التواصل الاجتماعي خلال رحلتهم للعثور على مهربين أو التواصل معهم.