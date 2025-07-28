نتنياهو: لا توجد مجاعة في غزة

نفى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشكل قاطع مزاعم المجاعة في قطاع غزة، واصفًا إياها بـ"أكاذيب مكشوفة".

وفي حديثه خلال مؤتمر تلفزيوني في القدس، استضافته القسيسة باولا وايت، رئيسة مكتب الإيمان في البيت الأبيض، قال نتنياهو: "لا توجد سياسة تجويع في غزة، ولا يوجد تجويع في غزة".

وأضاف أن إسرائيل "سمحت بدخول المساعدات الإنسانية طوال فترة الحرب إلى غزة. وإلا، لما بقي غزيون".