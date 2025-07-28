نتنياهو: لا توجد مجاعة في غزة
نفى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشكل قاطع مزاعم المجاعة في قطاع غزة، واصفًا إياها بـ"أكاذيب مكشوفة".
وفي حديثه خلال مؤتمر تلفزيوني في القدس، استضافته القسيسة باولا وايت، رئيسة مكتب الإيمان في البيت الأبيض، قال نتنياهو: "لا توجد سياسة تجويع في غزة، ولا يوجد تجويع في غزة".
وأضاف أن إسرائيل "سمحت بدخول المساعدات الإنسانية طوال فترة الحرب إلى غزة. وإلا، لما بقي غزيون".
وقال نتنياهو إن حماس هي التي تمنع توزيع المساعدات في غزة، مشيرًا إلى أن إسرائيل زودت القطاع الذي مزقته الحرب بـ 1.9 مليون طن من الغذاء منذ بداية الحرب قبل عامين تقريبًا.
وأضاف: "حماس تسرق هذه المساعدات الإنسانية، ثم تتهم إسرائيل بعدم إيصالها".
وقال نتنياهو إن تنفيذ ممرات آمنة خلال عطلة نهاية الأسبوع للسماح بدخول الغذاء إلى غزة، مع فترات هدنة إنسانية لمدة 10 ساعات في القتال، قد أزال "أعذار الأمم المتحدة وأكاذيبها" بأنها لا تستطيع إيصال الغذاء لخطورته الشديدة.
وأضاف قائلا: "لم يعد لدى الأمم المتحدة أي عذر.. كفوا عن الكذب.. كفوا عن اختلاق الأعذار.. افعلوا ما عليكم فعله، وتوقفوا عن اتهام إسرائيل عمدًا بهذا الباطل الصارخ".
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