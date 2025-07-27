قنصلية الدولة في إسطنبول تدعو المواطنين في تركيا إلى الحذر بسبب حرائق بورصة

دعت قنصلية دولة الإمارات في إسطنبول مواطني الدولة المتواجدين في الجمهورية التركية إلى توخي الحيطة والحذر، نظراً لاندلاع حرائق غابات في مدينة بورصة غرب البلاد.

وأكدت القنصلية على أهمية الالتزام بتعليمات السلامة الصادرة عن السلطات التركية، والتواصل في حالات الطوارئ عبر الرقمين: 0097180024 أو 0097180044444.

كما حثّت القنصلية المواطنين على التسجيل في خدمة "تواجدي" لضمان سرعة التواصل وتقديم الدعم عند الحاجة، مشددة على ضرورة متابعة التحديثات الرسمية وتجنّب مناطق الخطر حفاظاً على السلامة العامة.