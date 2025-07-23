اعتقال امرأة سبعينية حاولت اغتيال نتنياهو بعبوة ناسفة

أفاد تقرير لهيئة البث العامة الإسرائيلية "كان" بأن امرأة من وسط إسرائيل اعتُقلت قبل نحو أسبوعين، للاشتباه بتورطها في التخطيط مع أطراف غير معروفة لتنفيذ هجوم، يستهدف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بواسطة عبوة ناسفة.

وذكرت شرطة الاحتلال أن المرأة خططت لتنفيذ الهجوم باستخدام عبوة ناسفة، وأضافت أن جهاز الشاباك يتولى التحقيق مع المرأة، وسيوجه لها تهمة التآمر لارتكاب عمل إرهابي.

وفي سبتمبر الماضي، قال موقع والا الإخباري العبري إنه جرى اعتقال مستوطن بشبهة التعامل مع إيران والتخطيط لاغتيال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومسؤولين آخرين.

وذكرت وسائل إعلام عبرية أن إيران جندت المستوطن لاستهداف نتنياهو ووزير الدفاع حينها يوآف غالانت ورئيس جهاز الشاباك حينها رونين بار.

وقال الشاباك وجهاز الشرطة إنه جرى اعتقال المستوطن في أغسطس الماضي بعد أن ثبت أنه أقام اتصالات مع جهات استخباراتية إيرانية خلال وجوده في تركيا.

وأضافا أن المعتقل، وهو رجل أعمال دخل الأراضي الإيرانية عبر الحدود التركية والتقى هناك بجهات استخباراتية.