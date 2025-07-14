مقتل 4 في تحطم طائرة صغيرة بمطار لندن ساوثيند

قالت الشرطة البريطانية اليوم، إن أربعة أجانب قتلوا عندما تحطمت طائرة صغيرة في مطار لندن ساوثيند أمس الأحد بعد وقت قصير من إقلاعها.

وقال رئيس مباحث شرطة إسيكس مورجان كرونين، للصحافيين إن الطائرة الأميركية الصنع من طراز بيتش كرافت بي200 سوبر كينج إير كانت في طريقها إلى هولندا عندما "واجهت صعوبات وتحطمت داخل حدود المطار".

وقال الرئيس التنفيذي للمطار جود وينستانلي، إن مطار ساوثيند، الذي يقع على بعد حوالي 35 ميلا شرقي لندن وتستخدمه شركة إيزي جيت للإقلاع إلى وجهات سياحية أوروبية، سيظل مغلقا حتى إشعار آخر.

وذكر قطاع التحقيق في الحوادث الجوية في بريطانيا، الذي يحقق في حوادث الطائرات المدنية، أنه "من السابق لأوانه" تحديد سبب تحطم الطائرة. وأرسل القطاع ثمانية محققين إلى الموقع.