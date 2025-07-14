بريطانيا وألمانيا تبحثان مشكلة الهجرة غير الشرعية

من المقرر أن يناقش رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، والمستشار الألماني، فريدريش ميرتس، هذا الأسبوع، أمن الحدود، حيث وصف ستارمر الهجرة غير الشرعية بأنها «مشكلة عالمية».

وفي مقال كتبه في صحيفة «صنداي إكسبريس»، قال ستارمر إن «زيارة ميرتس إلى المملكة المتحدة ستشمل محادثات حول ما يمكننا فعله معاً لملاحقة الشبكات الإجرامية، ومنع تهريب البشر إلى المملكة المتحدة».

وأضاف بحسب وكالة «بي إيه ميديا» البريطانية: «شبكات هذه العصابات الإجرامية تمتد عبر عدد لا يحصى من البلدان والأنظمة القانونية، ولا تظهر أي احترام لحدودنا»، وتابع: «سنمضي قُدماً في معالجة هذه القضية المشتركة معاً».