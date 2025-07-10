ماكرون يدعو إلى اعتراف مشترك بدولة فلسطين من جانب باريس ولندن

دعا الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، اليوم، إلى اعتراف مشترك بدولة فلسطين من جانب فرنسا والمملكة المتحدة، معتبرا أنه الطريق "الوحيد الذي يؤدي الى أفق للسلام" بين إسرائيل والفلسطينيين.

وقال ماكرون في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر "اؤمن بمستقبل حل الدولتين (...) اؤمن بضرورة توحيد أصواتنا في باريس ولندن وكل مكان للاعتراف بدولة فلسطين وإطلاق هذه الدينامية السياسية التي تؤدي وحدها الى أفق للسلام".