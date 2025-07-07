أسهم تسلا تهوي وسط مخاوف المستثمرين من "حزب أمريكا" الذي اقترحه ماسك

هوت أسهم تسلا بنحو سبعة بالمئة في تعاملات ما قبل فتح السوق اليوم الاثنين، بعد أن أثارت خطط الرئيس التنفيذي الملياردير إيلون ماسك لإطلاق حزب سياسي أمريكي جديد قلق المستثمرين بشأن تركيزه على مستقبل شركة صناعة السيارات الكهربائية.

وأعلن ماسك، الرئيس السابق لإدارة الكفاءة الحكومية، عزمه تأسيس "حزب أمريكا" يوم السبت، معبرا عن استيائه من "مشروع القانون الواحد الكبير والجميل" الذي قدمه الرئيس دونالد ترامب.

تمثل خطوة ماسك تصعيدا جديدا في خلافه مع ترامب، وتأتي بعد وقت قصير من تسجيل تسلا انخفاضا ثانيا على التوالي في التسليمات الفصلية. وتحول الخلاف بينهما بشأن مشروع قانون الضرائب إلى معركة شرسة على وسائل التواصل الاجتماعي في أوائل يونيو حزيران، إذ هدد ترامب بقطع العقود الحكومية والدعم عن شركات ماسك.

وقال نيل ويلسون محلل الاستثمار في بريطانيا لدى ساكسو ماركتس "يشعر المستثمرون بالقلق إزاء أمرين، الأول هو إثارة المزيد من غضب ترامب الذي يؤثر على الدعم، والثاني، وهو الأهم، تشتت ماسك".

وفي مايو أيار، رحب المستثمرون بقرار ماسك تقليص إنفاقه السياسي والبقاء في منصب رئيس تسلا التنفيذي لخمس سنوات أخرى. وكان قد أنفق ما يقرب من 300 مليون دولار على حملة إعادة انتخاب ترامب العام الماضي.

وقل ويلسون "لكنهم قلقون الآن من انشغاله في هذا الأمر وانصراف تركيزه عن تسلا".

وصف ترامب أمس خطط ماسك لتشكيل "حزب أمريكا" بأنها "سخيفة"، وقال إن ترشيح حليف لماسك في وقت سابق لقيادة إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) كان سينطوي على تضارب في المصالح نظرا لمصالح ماسك التجارية في مجال الفضاء.

وارتفع سهم تسلا إلى أكثر من 488 دولارا في ديسمبر بعد إعادة انتخاب ترامب في نوفمبر، وخسر 35 بالمئة منذ ذلك الحين، وأغلق الأسبوع الماضي عند 315.35 دولار.