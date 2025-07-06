ترامب يعلن مقاطعة كير بولاية تكساس منطقة كوارث إثر سيول وأمطار غزيرة

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم “الأحد” مقاطعة كير بولاية تكساس منطقة كوارث بعد أن لقى 59 شخصا حتفهم فيما أعتبر العشرات في عداد المفقودين بعد حدوث سيول جارفة جراء هطول أمطار غزيرة.

ونقلت “وكالة رويترز للأنباء”عن ترامب قوله في تصريحات له إن الهدف من الإعلان “ضمان حصول رجال الإنقاذ على الموارد التي يحتاجونها على الفور” مؤكدا أن العائلات هناك تعاني من مأساة لا يمكن تصورها مع فقد عدد من الأرواح واستمرار وجود كثيرين في عداد المفقودين.