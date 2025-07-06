الدفاع المدني الأردني والتركي يشاركان في إخماد حرائق الساحل السوري

بدأت فرق الدفاع المدني الأردني، صباح اليوم الأحد، المشاركة الفعلية في جهود إخماد حرائق الغابات المندلعة منذ أيام في ريف اللاذقية شمال غربي سوريا، ضمن استجابة إقليمية متسارعة لمساعدة السلطات السورية في مواجهة الحرائق المستعرة.

وأعلن الدفاع المدني السوري عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" أن فرقاً أردنية متخصصة وصلت إلى مناطق الساحل السوري لمساندة عناصر الإطفاء المحليين في التصدي للحرائق الحراجية. وأوضح المنشور أن المملكة الأردنية الهاشمية كانت قد أبدت استعدادها المسبق للمشاركة، مؤكدة التزامها بدعم جهود الإطفاء رغم الظروف الميدانية المعقدة.

وتواجه فرق الإطفاء السورية تحديات جسيمة في عمليات السيطرة على الحرائق، أبرزها ارتفاع درجات الحرارة، وشدة الرياح، بالإضافة إلى وجود مخلفات حربية غير منفجرة، ما يزيد من صعوبة التدخل ويعرّض حياة فرق الإنقاذ للخطر.

وفي تطور متزامن، أرسلت تركيا أمس السبت طائرتين مروحيتين و11 آلية إطفاء لدعم جهود إخماد النيران في ريف اللاذقية، وفق ما أعلنه وزير الطوارئ السوري رائد الصالح، مشيراً إلى أن اندلاع حرائق مفاجئة داخل الأراضي التركية نفسها أدى إلى تأخير وصول المعدات ليوم واحد.

ويُشار إلى أن تركيا تكافح بدورها سلسلة من الحرائق منذ 26 يونيو الماضي، وقد أعلن وزير الغابات التركي إبراهيم يوماكلي أن رجال الإطفاء تمكّنوا من السيطرة على 10 حرائق كبرى غرب البلاد.