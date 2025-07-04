5 رسائل لشعار سورية الجديد.. ما هي؟

أعلن الرئيس السوري أحمد الشرع، مساء الخميس، أن سورية «لا تقبل التجزئة» وذلك خلال حفل كشفت فيه السلطات عن الرمز الجديد للجمهورية، وهو طائر عُقاب ذهبي تعلوه ثلاث نجوم.

وفي كلمة خلال مراسم إطلاق الشعار الجديد للجمهورية، قال الشرع إن «الهوية التي نطلقها اليوم تعبر عن سوريا التي لا تقبل التجزئة ولا التقسيم وهي من شمالها إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها واحدة موحدة».

ويشكّل طائر العُقاب، الذي اعتمد رمزاً للجمهورية السورية منذ عام 1945، الأساس الذي قام عليه الرمز الجديد، مع إجراء تعديلات عليه.

وأضيفت إليه ثلاث نجوم تعلو العقاب وتمثّل «تحرّر الشعب» كما أفاد بيان لوزارة الإعلام، كذلك، تنسدل من ذيل العقاب خمس ريش تمثّل المناطق الخمس في سوريا «الشمالية، الشرقية، الغربية، الجنوبية الوسطى».

وقالت الوزارة إن هذا الشعار الجديد يحمل خمس رسائل من بينها «الدولة الجديدة... دولة حديثة منبثقة من إرادة شعبها»، بالإضافة إلى «وحدة الأراضي السورية» و«عقد وطني جديد يحدد العلاقة بين الدولة والشعب».