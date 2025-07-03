بوتين: "سأتحدث اليوم مع الرئيس الأميركي"

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه سيجري محادثة هاتفية مع نظيره الأميركي دونالد ترامب مساء اليوم

وقال بوتين خلال زيارته معرض مسابقة العلامات التجارية الروسية الصاعدة "اعرف منتجاتنا" في المركز الوطني "روسيا": "سأتحدث اليوم مع الرئيس الأميريكي".

من جهته، كتب الرئيس الأميركي في حسابه على منصة "إكس": "سأتحدث مع الرئيس الروسي بوتين في الساعة العاشرة.. شكرا لكم!".

وكان الرئيسان الروسي والأميركي قد أجريا محادثة هاتفية أواسط يونيو الماضي، وأكد مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف بعد المكالمة أن بوتين وترامب أجريا محادثة هاتفية استمرت 50 دقيقة وناقشا من بين أمور أخرى الوضع في الشرق الأوسط.

وأشار أوشاكوف إلى أن الرئيس ترامب خلال اتصاله مع الرئيس بوتين أبدى اهتمامه بإنهاء الأزمة الأوكرانية.

وأضاف أوشاكوف أن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد صرح خلال المحادثة الهاتفية، بأن روسيا مستعدة لمواصلة المفاوضات مع الجانب الأوكراني بعد 22 يونيو، كما أبلغ بوتين ترامب بتنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها في اجتماع الوفدين الروسي والأوكراني في إسطنبول".

وفي 20 يونيو نفسه، أعلن الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف على هامش "منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي"، أن موسكو تواصل اتصالاتها عبر قنوات متعددة مع واشنطن.