ترامب: آمل أن نتوصل لاتفاق لوقف النار في غزة خلال الأسبوع المقبل

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الثلاثاء، أنه سيناقش تطورات الأوضاع في غزة والملف الإيراني، خلال لقائه المرتقب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض يوم الاثنين المقبل.

وجاءت تصريحات ترمب للصحافيين قبيل مغادرته إلى مركز احتجاز للمهاجرين في منطقة إيفرجليدز بولاية فلوريدا، حيث أشار إلى أن وقف إطلاق النار في غزة «قريب»، معرباً عن أمله في التوصل إلى تهدئة خلال الأسبوع المقبل.

وأضافت ليفيت أن الرئيس ترمب جعل من إنهاء الحرب في غزة «أولوية» بالنسبة لإدارته، في ظل الجهود الجارية للتوصل إلى هدنة دائمة.

وكان ترمب قد أعلن الشهر الماضي التوصل إلى وقف إطلاق نار بين إسرائيل وإيران، بعد مواجهات استمرت 12 يوماً.