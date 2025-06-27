ما حصيلة الهجوم الإسرائيلي على إيران؟

قال الجيش الإسرائيلي، اليوم، إنه دمر الآلاف من أجهزة الطرد المركزي الإيرانية خلال العملية العسكرية التي نفذها ضد إيران واستمرت 12 يوما.

وذكر الجيش الإسرائيلي في بيان ختامي لعملياته في إيران أن المنشآت النووية الثلاث الرئيسية في إيران لحقت بها أضرار جسيمة.

وشنت الولايات المتحدة هجمات على المنشآت النووية الإيرانية الرئيسية فجر يوم الأحد الماضي مستخدمة قاذفات تحمل أكثر من 12 قنبلة خارقة للتحصينات، لكن تقارير إعلامية أميركية نقلت عن تقييم مبدئي جرى تسريبه من وكالة استخبارات الدفاع أن الهجمات ربما عرقلت البرنامج النووي الإيراني لبضعة أشهر فقط.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه دمر مراكز بحث وتطوير مرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني، وقضى على 11 عالما نوويا بارزا مرتبطين ببرنامج طهران النووي.

وأوضح الجيش الإسرائيلي أنه دمر نحو 50 في المائة من مخزون المنصات الصاروخية الإيرانية خلال العمليات، بالإضافة إلى تدمير 15 طائرة واستهداف ستة مطارات.