ترامب لإسرائيل: إذا ألقيتم القنابل فهذا انتهاك جسيم.. أعيدوا طياريكم فورا

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء إن كلا من إسرائيل وإيران انتهكا وقف إطلاق النار الذي أعلنه قبل ساعات مضيفا أنه غير راض عن أي من البلدين، وخاصة إسرائيل.

وفي حديث للصحافيين قبل مغادرته لحضور قمة حلف شمال الأطلسي في لاهاي، قال ترامب إن إسرائيل "انسحبت" فور موافقتها على الاتفاق. وذكر أن القدرات النووية الإيرانية انتهت.

واضاف: لست راضيا عن إيران أيضا لكنني حقا لست راضيا عن إسرائيل.

وقال ترامب مخاطبا إسرائيل: إذا ألقيتم القنابل فهذا انتهاك جسيم، أعيدوا طياريكم فورا.