أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الاثنين، عن وقف إطلاق نار شامل بين إسرائيل وإيران، معربا عن أمله في أن يكون وقفا دائما لإطلاق النار.

وقال ترامب، في تدوينة على حسابه بموقع "تروث سوشيال"، إن إسرائيل وإيران اتفقتا على وقف إطلاق نار شامل وكامل "يبدأ بعد حوالي 6 ساعات من الآن، عندما تنهي إسرائيل وإيران عملياتهما النهائية الجارية".

وأوضح أن وقف إطلاق النار سيستمر لمدة 12 ساعة، وعند هذه النقطة، ستعتبر الحرب منتهية.

وأضاف ترامب: "أبارك للعالم انتهاء الحرب بين إسرائيل وإيران"