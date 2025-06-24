أمير الكويت: أمن واستقرار قطر جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار الكويت

أكد صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، أن أمن واستقرار دولة قطر الشقيقة يعد جزءا لا يتجزأ من أمن واستقرار دولة الكويت.

وأعرب سموه، خلال اتصال هاتفي مع صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، عن استنكار وإدانة دولة الكويت الشديدين الهجوم الذي تعرضت له قاعدة العديد الجوية من قبل الحرس الثوري الإيراني في انتهاك صارخ لسيادة دولة قطر ومجالها الجوي وللقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

واطمأن سموه خلال الاتصال الهاتفي على دولة قطر وشعبها بعد هذا التعدي السافر، مؤكدا وقوف دولة الكويت التام إلى جانب الأشقاء في دولة قطر قيادة وحكومة وشعبا ودعمها الكامل لكافة الإجراءات والقرارات التي تتخذها لحفظ سيادتها وأمنها واستقرارها، واستعداد دولة الكويت لتسخير كافة إمكاناتها وطاقاتها لدعم دولة قطر.