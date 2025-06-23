الكويت تدين وتستنكر بشدة الهجمات على قاعدة العديد الجوية في قطر

أعربت دولة الكويت عن إدنتها واستنكارها الشديدين للهجمات التي استهدفت قاعدة العديد الجوية في دولة قطر الشقيقة من قبل الحرس الثوري الإيراني في انتهاك صارخ للسيادة القطرية ومجالها الجوي وللقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وبما يعتبر تصعيدا خطيرا يهدد السلم والأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكدت وزارة الخارجية في بيان بثته وكالة الأنباء الكويتية وقوف دولة الكويت التام إلى جانب الأشقاء في دولة قطر الشقيقة قيادة وحكومة وشعبا ودعمها الكامل لكافة الإجراءات التي تتخذها لحفظ سيادتها وأمنها واستقرارها بما في ذلك حقها في الرد مباشرة بما يتناسب مع حجم هذا الاعتداء السافر.

وأضاف البيان أن دولة الكويت تعرب أيضا عن استعدادها لتسخير كافة إمكاناتها وطاقاتها لدعم دولة قطر الشقيقة، مؤكدة في ذات الصدد أن أمن واستقرار دولة قطر الشقيقة يعد جزءا لا يتجزأ من أمنها واستقرارها مشيدة بتصدي الدفاعات الجوية القطرية لهذا الهجوم.

وجددت وزارة الخارجية تأكيد دولة الكويت على ضرورة وقف ما تشهده المنطقة من عمليات عسكرية واتساع رقعة الصراع بسبب الهجمات التي شنتها القوات الإسرائيلية مع التشديد على ضرورة تضافر الجهود وتعزيز التنسيق الإقليمي والدولي لتسوية الأمور عبر الطرق الدبلوماسية.