مسؤولان أميركيان: الرد الإيراني قد يأتي خلال يومين

قال مسؤولان أميركيان اليوم الاثنين إن الولايات المتحدة تعتقد إن إيران قد تنفذ هجمات انتقامية تستهدف القوات الأميركية في الشرق الأوسط قريبا، رغم سعي الولايات المتحدة إلى حل دبلوماسي يضمن امتناع طهران عن أي هجوم.

وقال أحد المسؤولين، الذي تحدث إلى رويترز شريطة عدم الكشف عن هويته، إن الهجوم الانتقامي الإيراني قد يحدث خلال اليوم أو اليومين المقبلين.

وهددت إيران بالرد بعد أن قصفت الولايات المتحدة مواقعها النووية.

ويحذر مسؤولون أميركيون إيران من الرد على الولايات المتحدة، وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعد الغارات إن أي رد انتقامي من إيران ضد الولايات المتحدة سيقابل بقوة أكبر بكثير من تلك التي استخدمت في الهجمات الأخيرة .

وقال رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال دان كين أمس الأحد إن الجيش الأميركي عزز حماية قواته في المنطقة، بما في ذلك العراق وسورية.