مسؤول إيراني لـ"سي إن إن": الحرب قد تستمر عامين ونحن مستعدون لذلك

قال مسؤول إيراني كبير لشبكة CNN، الاثنين، إن النظام الإيراني يريد من الولايات المتحدة أن "تدفع ثمن الحرب بشكل مباشر، بدلا من دعم إسرائيل ومواصلة مشروعها دون دفع الثمن".

وأضاف المسؤول للشبكة : "المعنويات مرتفعة، والمطالبة الهائلة من الشعب الإيراني بضرب إسرائيل غير مسبوقة"، وأضاف أن دعوات الجمهور الإيراني لضرب إسرائيل "عنصر في تكثيف خطط إيران القتالية".

وتابع المسؤول قائلا، إن إيران تعتقد أن الدعوات لوقف مؤقت للحرب هي "خدعة لتقييم مدى استعداد إيران لمواصلة الحرب". وأضاف أن إيران تقدر أن الحرب قد تستمر لمدة تصل إلى عامين، وأنها مستعدة لذلك.

وجاءت هذه التصريحات عقب شن الجيش الأميركي غارات جوية على 3 مواقع نووية إيرانية فجر الأحد، ما أثار موجة من الغضب الشعبي داخل إيران، حيث خرجت تظاهرات حاشدة مناهضة للولايات المتحدة وإسرائيل في العاصمة طهران، وطالب المتظاهرون بالرد والانتقام.