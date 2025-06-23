قطر بعد تنويه للسفارة الأميركية: الوضع الأمني في الدولة مستتب

أكدت قطر اليوم الاثنين على استقرار الأوضاع الأمنية في البلاد، وذلك بعد أن أرسلت السفارة الأميركية تنويها عبر البريد الإلكتروني إلى الرعايا الأميركيين توصيهم فيه بالبقاء في أماكنهم حتى إشعار آخر.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماجد الأنصاري في بيان للوزارة إن تنويه السفارات "لا يعكس وجود تهديدات محددة" في البلاد.

وأضاف في بيانه أن الدولة "على أهبة الاستعداد لاتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان أمن المواطنين والمقيمين والزوار".

وشدد الأنصاري، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية (قنا)، على أن الوضع الأمني في الدولة مستتب، وأن الجهات المختصة تتابع الموقف عن كثب، وأنها على أهبة الاستعداد لاتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان أمن المواطنين والمقيمين والزوار، كما أنها ستبقي الجمهور على اطلاع بأي مستجدات تستوجب التنبيه أو الإجراء، مؤكدا ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

وأضاف مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، أن دولة قطر تواصل بذل جهود دبلوماسية حثيثة لخفض التصعيد في المنطقة والحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي، بالتواصل مع الأطراف الفاعلة والشركاء الإقليميين والدوليين.