إسرائيل تقصف سجن إيفين في طهران

استهدفت إسرائيل سجن إيفين في طهران اليوم الاثنين فيما وصفته بأنه أعنف قصف للعاصمة الإيرانية منذ بداية الهجمات، وذلك بعد يوم من قصف الولايات المتحدة مواقع نووية.

وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس الإثنين استهداف سجن إيفين في طهران فيما أكد الجيش قصف مقر قيادة للحرس الثوري في طهران وغيرها من أجهزة الامن الداخلي المسؤولة عن "الحفاظ على استقرار النظام".

وكتب كاتس على إكس "ينفذ الجيش حاليا ضربة غير مسبوقة ضد أهداف تابعة للنظام وأجهزة حكومية في قلب طهران".

وأضاف أن من بين الأهداف "سجن إيفين ... ومقرات الأمن الداخلي للحرس الثوري".

ومن بين الأهداف التي استهدفتها إسرائيل بحسب كاتس "مقر الباسيج (قوات التعبئة الشعبية) ... وأهداف أخرى تابعة للنظام".

وفي بيان منفصل أوضح الجيش الإسرائيلي أنه استهدف "عددا من المقار العسكرية التابعة للنظام الإيراني من بينها مقر ثأر الله وهو المقر العام التابع للحرس الثوري والمكلف حماية طهران من التهديدات الأمنية بما في ذلك التهديدات الداخلية".