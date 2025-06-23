«تيك توك» يواصل نشاطه في أميركا.. ولا مخاوف من الحظر

قبل ستة أشهر فقط، بدا مستقبل تطبيق «تيك توك» في الولايات المتحدة مهدداً بالزوال، إذ أيدت المحكمة العليا قانوناً فيدرالياً ينص على أن يبيع مالك التطبيق، شركة «بايت دانس»، أنشطة التطبيق لجهة أميركية وإلا سيتم حظره.

إلا أن زوال «تيك توك» في أميركا، بدا الأسبوع الجاري، أمراً قد لا يحدث أبداً، حيث أقامت الشركة، التي لاتزال تحت الملكية الصينية نفسها، فرعاً لها في فندق «كارليتون» الفاخر خلال مهرجان «كان ليونز» السنوي للإعلانات، في مساحة أطلقت عليها اسم «حديقة تيك توك»، حيث التقى الموظفون بالمسوّقين والمبدعين ومعجبيها.

والتقى الرئيس التنفيذي لـ«تيك توك»، شو تشيو، بالمبدعين الذين نشروا منشورات عن الاجتماعات في الفندق، حيث يبدأ سعر الغرفة خلال الصيف في الأغلب بـ1000 يورو (1150 دولاراً) لليلة الواحدة.

كما تمكن تطبيق «تيك توك» من جلب بعض أشهر منشئي المحتوى إلى المهرجان، خلال هذا الأسبوع، بمن فيهم ريزا تيسا، التي تُحوّل دراما علاقاتها التي نُشرت على «تيك توك» إلى مسلسل تلفزيوني، وممثل كوميدي يُدعى آدم دبليو.

وتحدث منشئو المحتوى من خلال حلقات نقاشية، واختلطوا بالمعجبين المتحمسين الذين يصطفون كل ليلة لحضور «أمسيات جليدية» على «تيك توك»، والتقى مسؤولون تنفيذيون آخرون في «تيك توك»، بمن فيهم قادة فرق الإعلان، بمسؤولي التسويق، ولعبوا لعبة «بيكلبول» مع منشئ محتوى واحد على الأقل، واستقلوا قارباً إلى مطعم برفقة موظفين من وكالة مؤثرة.

وتُبرز هذه الأنشطة جهود شركة «تيك توك» الحثيثة للتغلب على قرارات واشنطن مع الحفاظ على جاذبية التطبيق لدى المُعلنين والمُبدعين وأكثر من مليار مُستخدم عالمي.

وصرّح الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، يوم الخميس الماضي، بأنه وقّع أمراً تنفيذياً يمنح الشركة 90 يوماً إضافياً، حتى منتصف سبتمبر المقبل، للعثور على مالك جديد، وذلك امتثالاً لقانون اتحادي يُلزم الشركة بتغيير هيكل ملكيتها لمعالجة مخاوف تتعلق بالأمن القومي.

وحافظت الشركة - التي شاركت أيضاً في «كان»، الشهر الماضي، كشريك رسمي لمهرجان المدينة السينمائي الشهير - على حضورها البارز في الفعاليات الثقافية والصناعية في ظل الاضطرابات السياسية الشديدة، وبعد أسبوعين تقريباً من توقيع الرئيس الأميركي السابق، جو بايدن على قانون حظر «تيك توك»، العام الماضي، حضر الرئيس التنفيذي لـ«تيك توك»، شو تشيو، حفل «ميت غالا» كرئيس مشارك.

ويقول كبير مسؤولي التسويق في شركة «أميركان إيغل أوتفترز»، كريج برومرز، خلال مقابلة في «كان»: «القانون هو أكبر قضية غير مهمة سمعتها أثناء تجوالي، لا أحد يتحدث عن الحظر، الجميع يقول: سنستمر، هذا هو الواقع».

وفي أغلب الأحيان تعمل واشنطن، كما لو أن القانون غير موجود، وتناولت شركة «تيك توك» الأمر بإيجاز في إحاطة صحافية، الأسبوع الماضي، حيث وصفت نائب رئيس الشركة لحلول الأعمال العالمية، خارتون فايس، الحظر بأنه «المشكلة الكبرى التي لا يمكن تجاهلها».

وقالت إن «تيك توك» كشركة «واثقة تماماً من التوصل إلى حل»، وأضافت فايس: «لم أواجه أي مشكلة خلال هذا الأسبوع»، وأشارت إلى أن الشركة لا تريد مفاجأة العلامات التجارية والوكالات التي تعمل معها، وأنها بحاجة إلى «أن تكون شريكاً مسؤولاً ومتوقعاً».

ونشرت شركة «تيك توك» بياناً على موقعها الإلكتروني، أعربت فيه عن «امتنانها لقيادة الرئيس ترامب ودعمه» في توقيع الأمر التنفيذي، مؤكدة أنها ستواصل العمل مع الإدارة لحل الوضع.

وصرّحت فايس بأن «تيك توك» واثقة تماماً من التوصل إلى حل، في وقت لاتزال فيه السلطة القانونية لترامب لمواصلة تأجيل الموعد النهائي للحظر غير مؤكدة، ففي قرار المحكمة العليا الذي أيد قانون حظر التطبيق، أشار القضاة إلى أن القانون الذي أقره الكونغرس «يسمح للرئيس بمنح تمديد لمرة واحدة لا تزيد على 90 يوماً في ما يتعلق بتاريخ سريان الحظر البالغ 270 يوماً، وذلك إذا قدم الرئيس شهادات معينة للكونغرس بشأن التقدم المحرز نحو التخارج المشروط».

وقبل الموعد النهائي السابق، في أبريل، ظهرت تقارير حول مجموعة من المشترين المحتملين، من «أمازون» إلى مجموعات مختلفة يقودها مستثمرون، مثل المؤسس المشارك لشركة «ريدت»، أليكسيس أوهانيان.

وقال ترامب، آنذاك، إن الصفقة وشيكة، لكن تصاعد الحرب التجارية مع الصين عقب إعلانه عن الرسوم الجمركية في الثاني من أبريل 2025، أدى إلى توقف المحادثات، وفقاً لوكالة «أسوشيتد برس»، التي أكدت أن «الصين أوقفت صفقة (تيك توك) بعد أن أعلن ترامب عن رسوم جمركية واسعة النطاق». عن «نيويورك تايمز»