صور أقمار اصطناعية رصدت نشاطاً لافتاً قرب منشأة فوردو قبل الضربة الأميركية

كشفت صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية أن صور أقمار اصطناعية التُقطت في 19 يونيو الجاري أظهرت نشاطاً غير اعتيادي للشاحنات والمركبات قرب منشأة فوردو النووية الإيرانية، وذلك قبل يومين من الضربات الأميركية التي استهدفت الموقع.

وبحسب الصحيفة، أظهرت صور اليوم التالي تحرك معظم الشاحنات نحو الشمال الغربي من المنشأة، وتمركز عدد آخر قرب المدخل، فيما وثّقت الصور وجود 16 شاحنة على الطريق المؤدي إلى مجمع عسكري تحت الأرض.

من جانبها، نقلت وكالة رويترز عن مصدر إيراني رفيع – لم يُكشف عن اسمه – أن معظم اليورانيوم عالي التخصيب في منشأة فوردو نُقل إلى موقع غير معلن قبيل الهجوم، مضيفاً أنه تم تقليص عدد العاملين إلى الحد الأدنى في الموقع ذاته.

وكانت الولايات المتحدة قد شنّت، فجر الأحد، ضربات جوية استهدفت ثلاث منشآت نووية إيرانية، أبرزها منشأة فوردو. وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن قواته «أسقطت حمولة كاملة من القنابل على الموقع»، مؤكداً أن «فوردو انتهت».

في السياق ذاته، دعت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى اجتماع طارئ لمناقشة التطورات المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني والتصعيد العسكري في المنطقة.