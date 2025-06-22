وزير الدفاع الأميركي: دمرنا البرنامج النووي الإيراني وسنرد بقوة على أي هجوم

قال وزير الدفاع الأميركي بيت هيجسيث، ، اليوم الأحد، إن الضربات الأميركية على إيران أسفرت عن تدمير البرنامج النووي الإيراني، مشدداً على أن أي رد من طهران سيُقابل بـ«رد غير مسبوق».

وأضاف هيجسيث في تصريحات صحافية أن الولايات المتحدة استخدمت نحو 75 سلاحاً موجهاً بدقة في الهجمات الأخيرة، مشيراً إلى أن الهدف من هذه العمليات ليس تغيير النظام الإيراني، بل حماية القوات والمصالح الأميركية في المنطقة.

وتابع: «نُحذر من استهداف قواتنا أو مصالحنا»، مؤكداً أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يسعى للسلام، وعلى إيران أن «تسلك هذا الطريق».

وفي حديثه عن تطورات النزاع، قال هيجسيث إن إسرائيل حققت نجاحاً عسكرياً مذهلاً، لا سيما في المراحل الأولى من العمليات، ولا تزال تحافظ على هذا الزخم.