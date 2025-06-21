روسيا تُسقط 61 «مسيّـرة» أوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس، أن أنظمة الدفاع الجوي التابعة لها، أسقطت 61 طائرة مسيّـرة أوكرانية الليلة قبل الماضية.

وقالت الوزارة في بيان: «خلال ليل الجمعة، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي العاملة ودمرت 61 طائرة أوكرانية دون طيار».

وأوضح البيان الذي نقلته وكالة «سبوتنيك الروسية»، أن 22 من تلك المسيرات تم تدميرها فوق مقاطعة أوريول، فيما تم تدمير 14 مسيّـرة فوق منطقة كورسك، وسبع فوق مقاطعة بيلغورود، وخمس فوق مقاطعة فورونيغ، كما تم إسقاط ثلاث مسيرات فوق كل من مقاطعات فولغوغراد وروستوف وتولا وبريانسك، وتم تدمير أخرى فوق أراضي منطقة موسكو.