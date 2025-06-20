غوتيريش يدعو إلى منح السلام فرصة

حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم الجمعة من أن اتساع رقعة الصراع الإسرائيلي الإيراني ربما يشعل فتيل حرب لا يمكن السيطرة عليها، ودعا طرفي الصراع والأطراف المحتملة الأخرى إلى "إعطاء السلام فرصة".

أدلى غوتيريش بهذه التعليقات أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بينما كان وزراء خارجية بالاتحاد الأوروبي يلتقون بنظيرهم الإيراني اليوم في محاولة لاختبار مدى استعداد طهران للتفاوض على اتفاق نووي جديد، رغم ضآلة احتمالات توقف إسرائيل عن هجماتها قريبا.