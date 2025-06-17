ترامب: أميركا لن تقتل خامنئي "على الأقل في الوقت الراهن".. ونعلم بالضبط أين يختبئ

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء إن الولايات المتحدة لن تقتل "في الوقت الحالي" المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، محذرا إياه من شنّ هجمات إضافية على إسرائيل، وملمحا الى أن على الجمهورية الإسلامية "الاستسلام غير المشروط".

وكتب ترامب على منصته تروث سوشال "نعرف بالتحديد أين يختبئ المدعو +المرشد الأعلى+. هو هدف سهل، لكنه في مأمن هناك. لن نقضي عليه (نقتله!)، على الأقل ليس في الوقت الحالي".

وأضاف "لكننا لا نريد أن تُطلق الصواريخ على المدنيين أو الجنود الأميركيين. صبرنا يقترب من النفاد. شكرا لاهتمامكم بهذه المسألة"، قبل أن ينشر رسالة جاء فيها "استسلام غير مشروط".