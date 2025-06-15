إسرائيل وإيران تتبادلان الضربات لليوم الثالث

لليوم الثالث، واصلت إسرائيل وإيران، في الساعات الأولى من صباح اليوم، تبادل الضربات الجوية والصاروخية، إذن يشن الجيش الإسرائيلي هجمات على أهداف عسكرية وحيوية إيرانية مختلفة، فيما أكدت القوات المسلحة الإيرانية أن «لا حدود» في الرد على إسرائيل بعدما «تجاوزت كل الخطوط الحمر»، وشنت بالفعل عدة موجات بمئات الصواريخ الباليستية على اسرائبل.

وأدت موجات من الهجمات الصاروخية الإيرانية على إسرائيل إلى مقتل تسعة أشخاص على الأقل، ليل السبت/الأحد، وفق خدمة الإسعاف الاسرائيلية