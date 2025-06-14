تفاصيل خطة إعاقة جواسيس «الموساد» وطياري إسرائيل لأول هجوم إيراني مضاد

عقب الضربات التي وجهتها إسرائيل لإيران فجر الجمعة الماضية، كانت الولايات المتحدة وإسرائيل تستعدان لرد انتقامي سريع وعنيف من إيران خلال الليل.

لكن بفضل المناورات المعقدة التي خطط لها الجواسيس والطيارون الإسرائيليون، بالإضافة إلى الصدمة والفوضى على الجانب الإيراني، ساد الصمت.

عندما أصبح من الواضح أن إسرائيل على وشك الهجوم، اجتمع قادة سلاح الجو التابع للحرس الثوري الإيراني في مخبأ لتنسيق الرد.

لكن، وفقًا لموقع "أكسيوس" الأميركي، كانت إسرائيل على علم ببروتوكول الطوارئ وموقع المخبأ، مما أتاح لها تدميره وقتل القائد العام للجيش وقادة قوات الطائرات بدون طيار والدفاع الجوي.

وقال مسؤول إسرائيلي: "حقيقة أنه لم يكن هناك من يصدر الأوامر أدت إلى تحييد الرد الإيراني الفوري".

استُهدف أكثر من 20 قائدًا إيرانيًا في هجوم واسع النطاق على القيادة والسيطرة العسكرية الإيرانية. وتم القضاء على قادة الحرس الثوري الإيراني والجيش الإيراني ومقر القيادة العسكرية الإيرانية في الضربة الأولى.

كان هناك هدف رئيسي آخر هو أنظمة الدفاع الجوي والرادارات الإيرانية، حيث حددت المخابرات الإسرائيلية مواقعها، وأصاب معظمها سلاح الجو الإسرائيلي في الضربة الأولى.

أعطى ذلك الجيش الإسرائيلي حرية عمليات غير محدودة في سماء إيران.

في غضون ذلك، كانت المخابرات الإسرائيلية (الموساد) تجري سلسلة من عمليات التخريب السرية في عمق إيران لتدمير الدفاعات الجوية ومنصات إطلاق الصواريخ الباليستية.

شارك في هذه العمليات مئات من عملاء الموساد داخل إيران وفي المقر الرئيسي، بما في ذلك وحدة خاصة من العملاء الإيرانيين الذين يعملون لصالح الموساد.

في وسط إيران، قامت وحدات الكوماندوز التابعة للموساد بنشر أنظمة أسلحة موجهة في مناطق مفتوحة بالقرب من منصات إطلاق الصواريخ أرض-جو الإيرانية.

وفي منطقة أخرى داخل إيران، نشر الموساد سراً أنظمة أسلحة وتقنيات متطورة مخبأة في مركبات. عندما بدأ الهجوم الإسرائيلي، تم إطلاق هذه الأسلحة وتدمير أهداف الدفاع الجوي الإيرانية.

كما أنشأ الموساد قاعدة للطائرات بدون طيار داخل إيران باستخدام طائرات تم تهريبها قبل العملية بوقت طويل، حسبما قال مسؤول المخابرات الإسرائيلية.

أثناء الضربة الإسرائيلية، تم تفعيل الطائرات بدون طيار وإطلاقها نحو منصات إطلاق الصواريخ أرض-أرض الموجودة في قاعدة إسفاج آباد بالقرب من طهران، مما أدى إلى تدمير الصواريخ الباليستية هناك قبل أن يتم إطلاقها نحو إسرائيل.

كان الجيش الإسرائيلي مستعدًا لأسوأ سيناريو، وهو أن تطلق إيران بسرعة 300-500 صاروخ باليستي نحو إسرائيل، حسبما قال مسؤول المخابرات الإسرائيلية.

بدلاً من ذلك، ردت إيران بعد ساعات بحوالي 100 طائرة بدون طيار تم اعتراضها بسهولة.

واصل الجيش الإسرائيلي قصف أهداف الصواريخ الباليستية الإيرانية في أنحاء إيران يوم الجمعة لمنع أي انتقام إيراني أكبر.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "تم تدمير عشرات من منصات الإطلاق ومواقع تخزين الصواريخ أرض-أرض ومنشآت عسكرية إضافية. وفي أحد المواقع المستهدفة في غرب إيران، تم اكتشاف آلية إطلاق فريدة كانت مخبأة داخل حاويات شحن".