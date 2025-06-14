وفاة علي شمخاني مستشار خامنئي في المستشفى بعد يوم من استهدافه

أعلنت وسائل إعلام إيرانية، السبت، وفاة مستشار المرشد الإيراني، علي شمخاني، متأثرا بجراحه بعد يوم واحد من تعرضه لهجوم إسرائيلي.

وأفادت مصادر بأن شمخاني فارق الحياة في أحد مستشفيات طهران، حيث كان يتلقى العلاج عقب استهدافه في غارة جوية إسرائيلية.

ولم يصدر بعد تعليق رسمي من السلطات الإيرانية أو من الجانب الإسرائيلي بشأن وفاة علي شمخاني.

ويوم الجمعة، كشفت مصادر محلية أن شمخاني أصيب بجروح خطيرة خلال هجوم إسرائيلي على منزله.

وأضافت: "تم نقله إلى مستشفى في طهران في حالة حرجة".

وكانت مصادر إعلامية أفادت في وقت سابق بمقتل ما لا يقل عن 20 من كبار القادة الإيرانيين، وذلك خلال سلسلة من الغارات التي نفذت مع انطلاق عملية "الأسد الصاعد".

كما أعلن الجيش الإسرائيلي، أن سلاح الجو تمكن من تصفية 9 من أبرز العلماء والخبراء الذين لعبوا أدوارا محورية في تطوير البرنامج النووي الإيراني.

وشنت إسرائيل، فجر الجمعة، هجوما جويا واسع النطاق على إيران، استهدف منشآت نووية ومواقع عسكرية، من بينها منشأة "نطنز" ومقرات تابعة للحرس الثوري في طهران وأصفهان.

وردت إيران بإطلاق مُسيرات، ثم موجات من الصواريخ الباليستية على إسرائيل.