الجيش الإسرائيلي: طهران لم تعد محصنة ونتحرك فيها بحرية

قال الجيش الإسرائيلي، السبت، إن قواته تتحرك "بحرية في طهران"، مشيرا إلى أن العاصمة الإيرانية "لم تعد محصّنة".

وذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، في كلمة مصورة: "نواصل عمل كل ما يلزم لمنع تهديدات إيران".

وأضاف: "نتحرك بحرية في طهران التي لم تعد محصّنة أمامنا.. وسنصل إلى كل مكان مطلوب منا من أجل الدفاع عن إسرائيل".

وأكمل قائلا: "هدف عملياتنا ضرب منظومة الصواريخ البالستية الإيرانية".

وأشار إلى أن "الأيام الأخيرة صعبة وندعو الإسرائيليين للالتزام بتعليمات الجبهة الداخلية".

وأبرز المتحدث أن "الهجمات الصاروخية الإيرانية تسببت بأضرار في تل أبيب وضواحيها"، مؤكدا أن "تصوير مواقع سقوط الصواريخ يخدم إيران".

كما كشف الجيش الإسرائيلي أن 70 من طائراته المقاتلة تقوم حاليا بعمليات من غرب إيران إلى طهران لإرساء "حرية العمليات الجوية".

وكانت إسرائيل قد شنت فجر الجمعة هجوما جويا واسع النطاق على إيران، استهدف منشآت نووية ومواقع عسكرية، من بينها منشأة "نطنز" ومقرات تابعة للحرس الثوري في طهران وأصفهان، مما أسفر عن مقتل القائد العام للحرس الثوري حسين سلامي، ورئيس هيئة الأركان محمد باقري، وعدد من العلماء النوويين.

وردت إيران بإطلاق مُسيرات، ثم موجات من الصواريخ الباليستية على إسرائيل.