إيران تكشف عن قائمة الأهداف التي هاجمتها في إسرائيل

أعلن الحرس الثوري الإيراني في بيان، مساء الجمعة، أن إيران شنت هجمات على "عشرات الأهداف والمراكز العسكرية والقواعد الجوية" في إسرائيل.

وأضاف الحرس الثوري الإيراني أن العملية أطلق عليها اسم "الوعد الصادق 3"، وأنه سيتم الكشف عن المزيد من التفاصيل.

ومن جانبه، أعلن متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، مساء الجمعة، عن إطلاق موجة أخرى تشمل عشرات الصواريخ الإيرانية باتجاه إسرائيل. وأضاف الجيش: "الهجوم متواصل. أُطلقت عشرات الصواريخ الإضافية باتجاه دولة إسرائيل".

وعقب الموجة الأولى من الصواريخ، شُوهدت أعمدة الدخان تتصاعد من تل أبيب، وسُمع دوي انفجارات في كل من تل أبيب والقدس.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن إيران "تجاوزت الخطوط الحمراء" بإطلاق الصواريخ على المراكز السكانية المدنية وتعهد بأنها ستدفع "ثمنا باهظا للغاية" على أفعالها.

وأُصيب 7 أشخاص بجروح "بسيطة ومتوسطة" في هجوم إيراني على الحدود بين تل أبيب ومدينة رامات غان في إسرائيل، حسبما أعلن رئيس خدمات الطوارئ الإسرائيلية، إيلي بن.

وبدوره، قال مسؤول إسرائيلي لشبكة CNN، مساء الجمعة، إن "إيران ستدفع ثمنا باهظا لإطلاقها الصواريخ على المراكز السكانية"، وذلك بعدما أعلنت إيران أنها أطلقت "مئات" الصواريخ الباليستية على إسرائيل.