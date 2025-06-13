ترامب: كنت على علم مسبق بالهجوم الإسرائيلي على إيران



صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقناة فوكس نيوز بأنه كان على علم بأن إسرائيل ستشنّ ضربات على إيران قبل وقوعها، مؤكداً أن طهران "لا يمكن أن تمتلك قنبلة نووية"، وفقاً للقناة الأمريكية.

جاءت تصريحاته لفوكس بعد أن قصفت إسرائيل إيران في سلسلة من الغارات الجوية يوم الجمعة، حيث ضربت 100 هدف، بما في ذلك مواقع نووية وعسكرية.

أما رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال إن العملية استهدفت منشأة نطنز النووية، بينما ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي ورئيس أركان القوات المسلحة محمد باقري قُتلا.

صرح ترامب لفوكس نيوز بأنه أُبلغ بالعملية الإسرائيلية قبل وقوعها.

وقال ترامب، وفقاً لفوكس نيوز: "لا يمكن لإيران امتلاك قنبلة نووية، ونأمل في العودة إلى طاولة المفاوضات. سنرى".

وأفادت فوكس نيوز أيضًا أن "ترامب أشار إلى أن الولايات المتحدة مستعدة للدفاع عن نفسها وعن إسرائيل إذا ردّت إيران".